МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Рубль вечером снижается к доллару и к евро, однако сократил темпы падения на спокойном внешнем фоне.

Сокращение темпов снижения стоимости нефти помогло российской валюте компенсировать вечером часть падения.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.41 мск повышался на 27 копеек, до 73,92 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 89,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник доллар поднимался до 74,38 рубля, евро — до 89,75 рубля.

РУБЛЬ В МИНУСЕ

Российская валюта в понедельник снижается против доллара и евро. Главным образом на курс рубля воздействуют глобальные факторы: давление на себе испытывают большинство рисковых активов – от нефти до валют развивающихся стран, считает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"Очередные проблемы, связанные с коронавирусом, в частности, новые очаги заражения в КНР и продление локдаунов в разных странах, провоцируют уход инвесторов от риска и усиление доллара на валютном рынке. Внутренним фактором, который может вносить вклад в текущую курсовую динамику рубля, является начало покупок валюты со стороны Минфина. Локальная напряженность геополитического фона также вносит умеренный вклад в слабость российской валюты", — рассуждает он.

Тем не менее, сегодня — выходной в США, там отмечается День Мартина Лютера Кинга. Рыночная активность в связи с этим на глобальных торговых площадках невысока.

При этом рынок нефти к вечеру стал понемногу восстанавливаться в направлении 55 долларов за баррель сорта Brent, компенсируя дневное падение. Это смогло поддержать рубль вечером в его попытках также восстановиться.

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю на 0,3% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около 4,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Поводов для дальнейшего роста основных резервных валют пока не предвидится, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Нисходящий тренд по доллару и евро возобладает. Во вторник ожидается падение доллара в диапазон 73,5-74 рубля, евро — в коридор 88,5-89 рублей", — оценил он.

Доллар смог отыграть большую часть потерь предыдущей недели и вернуться в середину диапазона 73-75 рублей, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В рамках предстоящих сессий ожидаем попыток выхода американкой валюты к верхней границе данного коридора. Однако поводов для выхода из него вверх, на наш взгляд, пока нет", — добавил он.