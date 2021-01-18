МОСКВА, 18 января — ПРАЙМ. Доллар США восстановился с недавних минимумов, прибавив более 1,5% против корзины из других основных валют, вопреки ожиданиям относительно дальнейшего ослабления американской валюты в 2021 году. Тем не менее, некоторые инвесторы и аналитики полагают, что рост доллара будет кратковременным.

Индекс доллара ICE в понедельник почти достиг отметки 91, восстановившись с уровня 89,4, достигнутого 5 января, который был минимумом с середины апреля 2018 года. Фондовый рынок и рынок гособлигаций США были закрыты в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга. Навальный помог доллару: теперь валюта вырвется к прошлогодним максимумам

Восстановление доллара обусловлено ожиданиями относительно того, что Джанет Йеллен, номинированная на должность министра финансов США избранным президентом Джо Байденом, просигнализирует об отказе от риторики президентской администрации Дональда Трампа о необходимости ослабления национальной валюты.

Йеллен, ранее возглавлявшая Федеральную резервную систему США, в рамках выступления в сенате во вторник планирует заявить о том, что курс доллара должен определяться рынком, сообщили в Wall Street Journal.

В связи с такими новостями у инвесторов, рассчитывающих на падение доллара, возникли сомнения, отметила Джейн Фоули из Rabobank.

Согласно котировкам рынков фьючерсов, трейдеры в последнее время делали масштабные ставки на ослабление американской валюты. Объем чистой короткой позиции по доллару почти так же велик, как в конце сентября прошлого года, согласно анализу данных Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), проведенному Royal Bank of Canada.

Рынки в последний раз были так негативно настроены по отношению к доллару в апреле 2018 года, заявили в банке.

Многие ожидают ослабления доллара в текущем году на фоне восстановления мировой экономики после коронавирусного кризиса.

По их мнению, глобальное экономическое восстановление приведет к оттоку средств из активов США в пользу рискованных активов других стран, имеющих более высокую доходность, что означает продажу доллара с целью покупки других валют. Время покупать доллар. Почему?

Стратеги-аналитики Citigroup представили один из самых радикальных прогнозов, сообщив, что потенциальное снижение доллара может составить до 20%.

Тем временем доходность гособлигаций США растет, делая американские долговые бумаги более привлекательными для инвесторов. Ожидания относительно наращивания государственных расходов и выпуска гособлигаций в США привели к росту доходности бумаг, особенно после того, как кандидаты от Демократической партии получили два места в сенате по итогам второго тура выборов в Джорджии, что дает демократам контроль над обеими палатами конгресса.

При этом некоторые сомневаются, что рост доходности гособлигаций окажет доллару серьезную поддержку. Спред доходности гособлигаций США и Германии или Японии достиг максимума с начала марта, однако доходность американских долговых бумаг все еще недостаточно высока, чтобы привлечь дополнительных инвесторов. Кроме того, ФРС обещала по-прежнему сохранять процентные ставки на низком уровне.

"В краткосрочной перспективе пока рано говорить об окончании нисходящего тренда по доллару", — заявил Пол Меггуэсси из JPMorgan.

Пара евро/доллар США на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,1%, по 1,2067, а пара доллар США/канадский доллар выросла на 0,4%, до 1,2771.

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