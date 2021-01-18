МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,09% — до 6,94 доллара, "Новатэка" – на 0,21%, до 187,9 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,38% — до 79,86 доллара, "Газпрома" – на 0,39%, до 6,1 доллара, "Газпром нефти" – на 4,13%, до 23,2 доллара. Граждане России в I полугодии заметно увеличили вложения в ценные бумаги в валюте

Цена бумаг "Норникеля" снизилась на 0,54% — до 34,96 доллара, "Северстали" – 0,6%, до 18,24 доллара, расписки НЛМК подешевели на 0,67% — до 29,54 доллара.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 1,36% — до 1,01 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,2%, до 15,13 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 1,46% — до 45,05 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 0,83% — до 8,37 доллара, "Магнита" — на 0,42%, до 16,63 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,56% — до 3,52 доллара.

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