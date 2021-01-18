МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги понедельника преимущественно слабым ростом, инвесторы обратили внимание на корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,22%, до 6720,65 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,1%, до 5617,27 пункта, немецкий индекс DAX увеличился на 0,44%, до 13848,35 пункта. Доллар усилился, однако трейдеры ждут снижения

Инвесторы обратили внимание на новости крупных компаний региона, связанные со сделками о слиянии. Так, ранее в понедельник автопроизводители PSA Group (Peugeot-Citroen) и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявили о завершении сделки по слиянию. Акции объединенной компании Stellantis в первый день торгов на итальянской бирже поднялись на 7,6%.

Бумаги французской Carrefour подешевели на 6,9% после того, как канадская Alimentation Couche-Tard Inc. отказалась от планов слияния с французским ритейлером. О намерении объединиться компании сообщили 13 января, и по итогам торгов того дня бумаги Carrefour подорожали на 13%, но теперь стоимость акций вернулась на прежний уровень.

В целом торги в Европе следовали динамике азиатских рынков, которые также не показали единого направления. При этом основные фондовые рынки США в понедельник не работают в связи Днем Мартина Лютера Кинга.

"Если учесть, насколько выросли акции с конца октября, некоторые сомнения по поводу следующих шагов можно понять — значительная часть хороших новостей, которые могут быть связаны с сезоном отчетностей, уже учтена", — сказал агентству Рейтер аналитик IG Крис Бошам (Chris Beauchamp).

Бумаги российских компаний закрыли торги в основном в минусе