Финансист дал совет, на чем сэкономить инвестору в 2021 году
МОСКВА, 19 января — ПРАЙМ. 2021 год в России станет более затратным для инвесторов в плане налогов. Таким образом вопрос экономии на них выходит на первый план, особенно для консервативных игроков, ведь в пользу государства может теперь уходить до одной седьмой части инвестиционного дохода, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.
"В текущем году будут отменены льготы по обложению купонов с облигаций, в том числе государственных. Найти убежище в банковских депозитах не получится: они тоже попадут под налог, за исключением сумм ниже 1 миллиона и ставок доходности меньше ключевой. Кроме того, вводится прогрессивная шкала для людей с годовым доходом от 5 миллионов рублей, что затрагивает в том числе инвесторов. При этом дополнительно отменяются вычеты для тех, у кого инвестиции являются их единственным источником дохода", — отмечает эксперт.
Емельянов назвал несколько решений, позволяющих сократить налоговые эффекты. Например, использовать ИИС (индивидуальный инвестиционный счет), чтобы вернуть часть или весь уплаченный налог, в том числе по вкладу. Для этого сумму предполагаемого дохода нужно будет разместить на инвестиционном счете (дополнительно к тем инвестициям и вкладам, которые уже сделаны) и в следующем году запросить с них вычет.
Для крупных сумм оптимальное решение — вложения в фонды облигаций (ПИФы), в том числе биржевые.
Если инвестор продержит их паи больше трех лет, то будет освобожден от налога полностью (купоны в них накапливаются и не облагаются налогом). Льгота действует для вложений до 3 млн рублей в год.
"Кстати, аналогично можно экономить на налогах с дивидендов и прироста акций. Для них режим не меняется в 2021 году, но экономному инвестору с дальним горизонтом планирования стоит покупать бумаги в виде ETF или ПИФ, что поможет целиком освободить инвестиции от налогообложения. Для этого нужно соблюсти одно условие: не выводить свои деньги из акций и паев фонда как минимум 3 года", — подытожил эксперт.
https://1prime.ru/Financial_market/20210119/832834217.html