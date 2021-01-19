МОСКВА, 19 января — ПРАЙМ. 2021 год в России станет более затратным для инвесторов в плане налогов. Таким образом вопрос экономии на них выходит на первый план, особенно для консервативных игроков, ведь в пользу государства может теперь уходить до одной седьмой части инвестиционного дохода, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Эксперт посоветовал, куда вкладываться начинающим инвесторам

"В текущем году будут отменены льготы по обложению купонов с облигаций, в том числе государственных. Найти убежище в банковских депозитах не получится: они тоже попадут под налог, за исключением сумм ниже 1 миллиона и ставок доходности меньше ключевой. Кроме того, вводится прогрессивная шкала для людей с годовым доходом от 5 миллионов рублей, что затрагивает в том числе инвесторов. При этом дополнительно отменяются вычеты для тех, у кого инвестиции являются их единственным источником дохода", — отмечает эксперт.

Емельянов назвал несколько решений, позволяющих сократить налоговые эффекты. Например, использовать ИИС (индивидуальный инвестиционный счет), чтобы вернуть часть или весь уплаченный налог, в том числе по вкладу. Для этого сумму предполагаемого дохода нужно будет разместить на инвестиционном счете (дополнительно к тем инвестициям и вкладам, которые уже сделаны) и в следующем году запросить с них вычет.

Для крупных сумм оптимальное решение — вложения в фонды облигаций (ПИФы), в том числе биржевые. Эксперты рассказали о "подводных камнях" при инвестировании в ПИФы

Если инвестор продержит их паи больше трех лет, то будет освобожден от налога полностью (купоны в них накапливаются и не облагаются налогом). Льгота действует для вложений до 3 млн рублей в год.

"Кстати, аналогично можно экономить на налогах с дивидендов и прироста акций. Для них режим не меняется в 2021 году, но экономному инвестору с дальним горизонтом планирования стоит покупать бумаги в виде ETF или ПИФ, что поможет целиком освободить инвестиции от налогообложения. Для этого нужно соблюсти одно условие: не выводить свои деньги из акций и паев фонда как минимум 3 года", — подытожил эксперт.