МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Активы под управлением на рынках частного капитала в глобальном масштабе вырастут к 2025 году до 15 триллионов долларов, на них будет приходиться 10% мировых активов под управлением, говорится в прогнозе международной консалтинговой компании PwC.

В исследовании рассматриваются перспективы четырех преимущественно неликвидных классов активов, таких как частные инвестиции (включая венчурный капитал), инфраструктура, недвижимость и частные кредиты, в рамках различных сценариев в период 2019–2025 годов.

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Стоимость рынков частного капитала вырастет на 5,5 триллиона долларов при реализации оптимистического сценария, на 4,9 триллиона долларов – в случае базового и на 4,2 триллиона долларов – при реализации пессимистического варианта.

Ожидается, что в случае реализации базового сценария к 2025 году на рынки частного капитала будет приходиться более 10% мировых активов под управлением. При этом даже в случае осуществления пессимистического сценария продолжительной рецессии, прогнозы говорят об ожидании роста почти на 50% к 2025 году.

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По его мнению, данное обстоятельство также открывает возможности для того, чтобы рынки частного капитала взяли на себя роль лидера, инвестируя в охрану окружающей среды, социальную ответственность и усилия по достижению нулевых углеродных выбросов. Эти вопросы сегодня являются значительным источником сохранения и создания стоимости, полагают в PwC.