МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Инаугурация Джо Байдена не является неожиданным событием, она уже заложена в курс рубля, динамика которого, вероятно, будет близка к боковой, прокомментировал РИА Новости начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом финанс" Георгий Ващенко.

Инаугурация 46-го президента США Джо Байдена запланирована на 20 января. Рубль сегодня почувствует себя лучше

Как отмечает Ващенко, в России не ожидают, что политика американской администрации как-то заметно изменится, особенно в лучшую сторону. С другой стороны, политика "вертолетных денег" с приходом Байдена оживет с новыми силами, и это может привести к дальнейшему заметному ослаблению доллара уже в первом квартале.

"Однако и это, на мой взгляд, не станет драйвером укрепления рубля. Курс уже сбалансировался на новом уровне в новых макроэкономических условиях, и нет причин для того, чтобы он вернулся к уровням годовой давности (немного выше 60 рублей за доллар), каким был при тогдашней цене на нефть выше 55 долларов за баррель", — сказал он.

Поэтому динамика рубля будет, скорее всего, близкой к боковой, возможно лишь незначительное его укрепление в диапазон 70-72 рублей за доллар на горизонте месяца, резюмировал Ващенко.

Рубль во вторник вечером прибавляет к доллару около 20 копеек, находясь в районе 73,8 за доллар.

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