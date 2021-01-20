МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Рубль не отреагировал на инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена и продолжил торговаться в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи. Российский рынок акций закрылся ростом вслед за мировыми биржами

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.12 мск снижался на 24 копейки, до 73,44 рубля, курс евро — на 43 копейки, до 88,91 рубля, следует из данных Мосбиржи. Курсы почти не изменились против уровней, соответствовавших времени до инаугурации.

Ранее в среду демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Приоритетами Байдена будут борьба с COVID, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в мире, сообщил Белый дом.