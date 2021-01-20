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https://1prime.ru/Financial_market/20210120/832855567.html
Рубль не заметил инаугурацию Байдена и продолжил торговаться в плюсе
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Рубль не отреагировал на инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена и продолжил торговаться в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 20.01.2021
сша, байден, биржи, рубль, новости, рынки, валюта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Рубль не отреагировал на инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена и продолжил торговаться в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 21.12 мск снижался на 24 копейки, до 73,44 рубля, курс евро — на 43 копейки, до 88,91 рубля, следует из данных Мосбиржи. Курсы почти не изменились против уровней, соответствовавших времени до инаугурации.
Ранее в среду демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Приоритетами Байдена будут борьба с COVID, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в мире, сообщил Белый дом.