МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга растет по основным фондовым индексам, отыгрывая позитивную динамику мировых фондовых площадок.

Санкционные риски мешают восходящему тренду на российском рынке акций

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.15 мск повышается на 0,58%, до уровня 3486,86 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,8% до 1498,85 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. А в самом начале торгов РТС поднимался выше 1500 пунктов – впервые с 15 января.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли в пределах 2%, обновив исторические максимумы на фоне инаугурации президента Джо Байдена.

Рынок нефти встретил Байдена с оптимизмом

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы также повышаются. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также преимущественно растут — в пределах 2,2%.

Стоимость нефти снижается при этом на 0,3% до 55,9 доллара за баррель по марке Brent.