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https://1prime.ru/Financial_market/20210121/832857867.html
Российский рынок акций растет в начале дня вслед за мировыми площадками
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Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга растет по основным фондовым индексам, отыгрывая позитивную динамику мировых фондовых площадок. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 21.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга растет по основным фондовым индексам, отыгрывая позитивную динамику мировых фондовых площадок.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.15 мск повышается на 0,58%, до уровня 3486,86 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,8% до 1498,85 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. А в самом начале торгов РТС поднимался выше 1500 пунктов – впервые с 15 января.
Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли в пределах 2%, обновив исторические максимумы на фоне инаугурации президента Джо Байдена.
С утра фьючерсы на американские фондовые индексы также повышаются. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также преимущественно растут — в пределах 2,2%.
Стоимость нефти снижается при этом на 0,3% до 55,9 доллара за баррель по марке Brent.