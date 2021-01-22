МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Покупать валюту наиболее выгодно на Московской бирже, через брокерский счет. Так возможно приобретать валюту по текущему биржевому курсу, на основе которого формируется курс во всей финансовой системе нашей страны, то есть фактически по реальной цене, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Эксперт объяснил, какая валюта выгоднее

"В банках разница между курсом покупки и продажи валюты обычно достигает 1-2 рубля, а в периоды повышенных курсовых колебаний спред увеличивается до 4-5 рублей и выше. В случае же с биржевым обменом брокер удержит лишь доли процента от сделки в виде комиссии", — пояснил эксперт.

Такой способ конвертации не только самый выгодный, но также наиболее удобный — приобрести валюту сегодня можно не выходя из дома, в мобильных приложениях и веб-кабинетах ведущих финансовых организаций страны, все операции пользователя фиксируются в системе торгов биржи, говорит он.

"Дополнительное преимущество конвертации средств через приложение — это возможность покупать от 1 евро или доллара. Проведя операцию через брокерский счет, средства можно вывести на банковский счет или карту", — отмечает Бахтин. Эксперт рассказал, когда доллар снова подешевеет

Стратегически самыми подходящими моментами для покупки долларов и евро являются периоды укрепления к ним рубля. Вместе с тем сказать на перспективу, в какой̆ именно день, месяц или время года покупать валюту, чтобы это было наиболее выгодно, практически невозможно, добавляет эксперт.

Однако он замечает, что, как правило, ближе к концу каждого месяца, в 20-х числах, рубль получает поддержку со стороны налогового периода, когда компании конвертируют валюту в рубли для осуществления налоговых платежей̆.

"При этом говорить, что в это время курс будет наиболее выгодным, безусловно, нельзя — на курс помимо этого фактора в моменте может действовать масса других факторов — цены на нефть, геополитика, действия регулятора, сальдо счета текущих операций России.

В целом для системных накоплений оптимальный вариант — покупать валюту системно, небольшими частями. Например, каждый месяц. В этом случае на длительном горизонте получается усредненный курс, заключил Бахтин.