МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Рекордный рост цен на платину связан с увеличением спроса на этот металл, который используется в целом ряде производств. В перспективе платина может стать для инвесторов одним из активов-убежищ наравне с золотом, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор ИК "Универ Капитал" Артем Лютик. Платина против других драгметаллов: циклична и концентрирована

С начала 2021 года платина подорожала на 6,5%. Ее цена превзошла отметку 1130 долларов за унцию впервые с августа 2016 года, сообщает Trading Economics. За последние три месяца стоимость фьючерса подскочила на 29%, а с марта прошлого года, когда был зафиксирован минимум за 18 лет, он подорожал почти вдвое.

В кризис рост актива был спровоцирован тем, что инвесторы искали надежное убежище для денег наравне с золотом и другими драгметаллами. "Платина стала одним из них, так как вырос спрос на металл. Он используется в производстве оборудования для автомобилей, которые наносят гораздо меньше вреда окружающей среде", — пояснил эксперт.

При этом золото с начала года дешевеет, а в пятницу цена февральского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,21% до 1861,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,07%, до 25,578 доллара за унцию. Эксперт назвал альтернативу инвестициям в золото

Лютик напомнил, что сейчас экотехнологии стали настоящим мировым трендом, который захватил не только Евросоюз, но и США. Президент Джо Байден в предвыборной программе обещал предотвращать изменения климата и поддерживать "зеленую энергетику", а также реализовать план по достижению нулевых выбросов к 2050 году.

Это значит, что спрос на металлы, в том числе и на платину, будет расти, рынки просто отреагировали на изменения в политической повестке, заключил эксперт.