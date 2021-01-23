МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Акции являются одним из самых доходных инструментов, но и одним из самых рисковых. Риск акций измеряется их волатильностью, причем нормальной является коррекция на 10% внутри года. Принимая решение, инвестору необходимо выбирать активы не столько по потенциалу роста, а прежде всего по своей собственной толерантности к риску, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. Россияне нарастили вложения в акции и облигации в 2020 году

"Сам же момент захода в рынок не так важен, если вы инвестируете длинными периодами, и совсем неактуален, если вы довносите средства (усредняете позицию)", — поясняет эксперт.

Опасно инвестировать на короткие горизонты, а также когда риск-премии акций находятся на максимумах (мультипликаторы), при этом ожидаемые темпы роста прибылей значительно ниже среднеисторических — это признак пузыря, говорит он.

"Акции как хорошее вино — чтобы раскрыть весь потенциал, нужно подождать. Оптимальный горизонт инвестирования — от 3-х лет, поясняет Русецкий.

Если нет опыта инвестирования, то лучше начинать с коротких облигаций и небольшой доли акций. Для минимизации риска эксперт советует инвестировать в дифференцированный портфель бумаг.

Наиболее интересный инструмент для инвестирования — это паевые инвестиционные фонды, в которых сочетаются налоговые льготы (нет налогов и вычет после владения паем более 3 лет), контроль со стороны Центрального банка и спецдепозитариев (соответственно, сохранность активов), управление опытными специалистами и высокая диверсификация активов, заключил Русецкий.

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