МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. С технической точки зрения, ориентирами для постепенной покупки американской валюты являются уровни 73,0, 70,9, а также 68,5 рубля за доллар. По времени момент для покупки может прийтись на первую половину февраля и середину весны. Об этом рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора, начальник управления аналитических исследований ИК "Универ Капитал" Дмитрий Александров. Эксперт рассказал, когда доллар снова подешевеет

По его словам, доллар с начала года показал активное укрепление против большинства валют. Это произошло на фоне всплеска опасений относительно потенциального раннего повышения ставки со стороны ФРС при новой администрации Белого дома, которая будет ориентироваться на налоговое маневрирование и прямую поддержку экономики за счёт увеличения госдолга, что развяжет руки ФРС, особенно в случае постепенного разгона инфляции.

На фоне роста курса доллара произошёл и рост доходностей по американским казначейским обязательствам, по 10-летним бумагам она поднялась в течение недели с 0,92% до 1,14% (в моменте поднимаясь выше 1,85%).

"Рубль в такой ситуации не мог избежать ослабления. Однако решение Саудовской Аравии по ограничению собственной добычи отправило резко вверх котировки нефти, что оказало поддержку российской валюте", — отметил аналитик. Зачем "роняют" доллар. Мир на грани глобальных валютных войн

В результате, рубль колеблется в сравнительно узком диапазоне 73,5-75,0, что несколько выше сильного уровня поддержки 73,0, от которого он уже дважды отскакивал ранее в декабре прошлого года.

"Над рублём сейчас довлеют три основных специфических риска: восстановление добычи Саудовской Аравией на фоне слабого спроса, ухудшение глобального спроса на сырьё на фоне развития пандемии коронавируса, санкционное давление после формирования новой администрации в США", — резюмировал Александров.