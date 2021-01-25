МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром несколько опускаются, ситуация с коронавирусом и карантинными ограничениями в мире вызывает опасения вокруг перспектив спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР растут в надежде на восстановление экономики

По состоянию на 7.46 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,14%, до 55,17 доллара за баррель, мартовских — на 0,13%, до 55,34 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI снижалась на 0,08%, до 52,23 доллара за баррель.

"Признаки ослабления спроса (на нефть — ред.) сдерживают рынок", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ, которые указывают на ситуацию с карантином в Китае, Гонконге и Франции.

Опасения по ужесточению ограничений в связи с пандемией коронавируса в целом сдерживают ожидания по спросу на нефть. Так, ранее СМИ сообщали о возможности нового ужесточения карантина во Франции.

Кроме того, рынки беспокоит статистика по заражениям в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире. За минувшие сутки в стране было выявлено 124 случая коронавируса, с середины месяца показатель превышает сто случаев в день — это соответствует статистике июля. Инвесторы опасаются, что празднование Нового года в Китае по лунному календарю может вызвать новый всплеск заражений.