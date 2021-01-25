МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти в понедельник днем перешла к росту после утреннего снижения, инвесторы отыгрывают сообщения СМИ о сокращении добычи Ираком, свидетельствуют данные торгов. СМИ: Ирак планирует сократить добычу нефти в январе и феврале

По состоянию на 13.12 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,58%, до 55,56 доллара за баррель, мартовских — на 0,63%, до 55,76 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI увеличивается на 0,71%, до 52,66 доллара за баррель.

Инвесторы обратили внимание на новости о сокращении добычи нефти Ираком. Сообщается, что страна намерена сократить добычу нефти в первые два месяца текущего года, чтобы компенсировать нарушение условий соглашения ОПЕК+ с прошлого года.

В то же время на рынках по-прежнему господствуют противоречивые факторы, что приводят сегодня к таким разнонаправленным ценовым колебаниям. Так, инвесторы не исключают, что празднование Нового года в Китае по лунному календарю в феврале может вызвать новый всплеск заражений новым коронавирусом.

Аналитики Citi, мнение которых приводит агентство Рейтер, в связи с этим отмечают, что на нефтяном рынке наблюдается определенное "перетягивание каната", из-за которого сохраняется волатильность. С одной стороны – понижение прогнозов спроса Мировым энергетическим агентством (МЭА) и ожидания снижения спроса на сырье в Китае, а также появление новых штаммов коронавируса. С другой – сокращения добычи странами ОПЕК+ и более слабый доллар.