МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота колеблется в понедельник вечером на фоне отсутствия факторов, которые могли бы серьезно повлиять на динамику цены на драгметалл, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.05 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,01%, или на 0,1 доллара, до 1856 долларов за тройскую унцию. Минутами ранее стоимость золота росла. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,02%, до 25,562 доллара за унцию.

Стоимость золота по-прежнему зависит от колебания курса доллара и доходности гособлигаций США. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,24%, до 90,46 пункта. Доходность десятилетних US Treasuries снижалась на 3,1 базисного пункта — до 1,06%.

"Мы наблюдаем несколько более низкую доходность гособлигаций США, что может поддержать золото. В целом, мы наблюдаем некоторую консолидацию после падения в пятницу", — сказал агентству Рейтер аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam).

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