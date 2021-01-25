МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в понедельник закрылись снижением на опасениях вокруг ужесточения карантинных мер с из-за распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,8%, до 6641,8 пункта, французский CAC 40 — на 1,57%, до 5472,36 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,62%, до 13649,3 пункта. Биржи США в основном растут перед публикацией отчетов IT-компаний

Распространение коронавируса по-прежнему серьезно беспокоит рынки. Несмотря на начало вакцинации, число зараженных продолжает увеличиваться, тем самым вынуждая правительства ужесточать карантинные ограничения. Так, участники торгов обратили внимание на слова главы научного совета Франции, специалиста по иммунологии Жана-Франсуа Дельфресси о возможности третьего локдауна во Франции из-за широкого распространения там новых штаммов COVID.

"Франция, похоже, готова к третьему локдауну по мере распространения "британского" штамма, которое, вероятно, приведет к дальнейшим ограничениям", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика онлайн-компании IG Джошуа Махоуни (Joshua Mahony).

Осторожности инвесторам также добавили новости о сложностях с поставками вакцин от коронавируса в ЕС. Ранее компания AstraZeneca объявила о значительном сокращении объемов поставок вакцин в ЕС в первом квартале года, причина связана со снижением количества произведенной вакцины на производственном объекте в рамках "европейской цепочки поставок". Производители вакцин BioNTech и Pfizer также объявили о сокращении поставок из-за строительных работ на заводе в Бельгии.

Ранее сообщалось, что фондовые биржи Европы в основном снижаются на макростатистике из Германии