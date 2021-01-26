МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются во вторник — на американских рынках намечается коррекция после обновления рекордов днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.54 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,1% — до 30836 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,35%, до 13428,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 3839,38 пункта. Росбанк дал прогноз российской экономике на год

Динамика фьючерсов указывает, что рынки акций США могут открыться снижением после роста в понедельник, в ходе которого два из трех основных индексов обновили исторические рекорды.

Важным фактором для рынков станут корпоративные новости — текущая неделя является пиком сезона отчетности в США.

В частности, Johnson & Johnson, Verizon, General Electric, 3M, American Express и Lockheed Martin должны опубликовать квартальную финансовую отчетность до открытия торгов во вторник.

Starbucks, Microsoft и Texas Instruments опубликуют результаты после закрытия торгов. В среду после закрытия торгов свои финансовые показатели за минувший квартал опубликуют такие крупные технологические компании, как Apple и Facebook, а также автопроизводитель Tesla.

"Поддержку рынку оказывает то, что общая тенденция экономического роста по-прежнему остается стабильной, и это, вероятно, приведет к хорошим показателям прибыли. Ожидается, что во второй половине года будет более устойчивый рост, обусловленный отложенным спросом", — сказал газете Wall Street Journal руководитель международного отдела решений по управлению активами в Goldman Sachs Asset Management Шокат Бунглавала (Shoqat Bunglawala).

Акции канадской телекоммуникационной BlackBerry на предварительных торгах в США дорожают на 20% на фоне новостей о расширении стратегического партнерства с китайской Baidu в области технологий автономного вождения автомобилей. По итогам торгов в понедельник стоимость ценных бумаг компании взлетела на 28%.

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