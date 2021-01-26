МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы во вторник закрылись ростом после снижения в течение трех торговых дней, за счёт корпоративные новостей и макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. Дневной оборот Санкт-Петербургской биржи обновил исторический максимум

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,21%, до 6652,56 пункта, французский CAC 40 — на 0,94%, до 5523,52 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,66%, до 13870,5 пункта.

Росту индексов способствовали новости отдельных компаний. Так, бумаги одного из крупнейших швейцарских банков UBS выросли в цене на 2,3% после публикации финансовых результатов.

Чистая прибыль банка за прошлый квартал в годовом выражении выросла в 2,3 раза. Тем временем акции испанской компании Pharma Mar подскочили в цене более чем на 21% на сообщениях СМИ о том, что один из её препаратов в ходе доклинических исследований продемонстрировал эффективность в борьбе с новым коронавирусом.

Инвесторы также обратили внимание на макростатистику. Безработица в Великобритании в сентябре-ноябре 2020 года выросла до 5% с 4,9% в августе-октябре. При этом прогнозировался рост показателя до 5,1%.

"Несмотря на то, что уровень безработицы составляет 5%, он должен был достигнуть 5,1%. Таким образом, среди негативных новостей были положительные моменты, и я думаю, что это, похоже, улучшило настроение", — считает аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell), которого цитирует агентство Рейтер.

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