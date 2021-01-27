МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,3%, сообщает торговая площадка.

Курс доллара снижается на 19 копеек, до 74,9 рубля, евро — на 27 копеек, до 91,12 рубля на фоне роста нефти и новостей о продлении Штатами ДСНВ, следует из данных биржи.