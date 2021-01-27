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https://1prime.ru/Financial_market/20210127/832901496.html
Российский рынок акций растет по основным индексам
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Российский рынок акций растет по основным индексам в начале дня, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск среды рос на 0,35% — до 3402,68... ПРАЙМ, 27.01.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в начале дня, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск среды рос на 0,35% — до 3402,68 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,38% — до 1428,42 пункта.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,61% — до 55,98 доллара за баррель.