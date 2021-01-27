МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в начале дня, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск среды рос на 0,35% — до 3402,68 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,38% — до 1428,42 пункта.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,61% — до 55,98 доллара за баррель.