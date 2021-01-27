МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций растет по основным индексам

По состоянию на 11.26 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,31% — до 6,55 доллара, "Новатэка" — на 0,01%, до 182,1 доллара, "Лукойла" — опускалась на 0,07%, до 74,51 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,11% — до 5,83 доллара, "Газпром нефти" — на 0,58%, до 21,73 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 0,04% — до 34,31 доллара, "Северстали" — росла на 1,26%, до 17,7 доллара, НЛМК — поднималась на 1,21%, до 29,35 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 0,26% — до 0,96 доллара, Сбербанка — на 0,86%, до 14,36 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 0,25% — до 40,45 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,87% — до 8,73 доллара, "Магнита" — на 0,82%, до 15,99 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,72% — до 3,52 доллара.