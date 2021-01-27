Бумаги российских компаний в основном дорожают в Лондоне
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 11.26 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,31% — до 6,55 доллара, "Новатэка" — на 0,01%, до 182,1 доллара, "Лукойла" — опускалась на 0,07%, до 74,51 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,11% — до 5,83 доллара, "Газпром нефти" — на 0,58%, до 21,73 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 0,04% — до 34,31 доллара, "Северстали" — росла на 1,26%, до 17,7 доллара, НЛМК — поднималась на 1,21%, до 29,35 доллара.
Расписки ВТБ дорожали на 0,26% — до 0,96 доллара, Сбербанка — на 0,86%, до 14,36 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 0,25% — до 40,45 доллара.
GDR АФК "Система" росли в цене на 0,87% — до 8,73 доллара, "Магнита" — на 0,82%, до 15,99 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,72% — до 3,52 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210127/832902499.html