МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно снижаются на опасениях за экономику на фоне продолжения пандемии; при этом французский индекс немного поддерживают корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. Индекс потребительского доверия в Германии в феврале рухнул ниже прогноза

По состоянию на 11.57 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,27% — до 6636,05 пункта, французский CAC 40 символически рос на 0,04% — до 5525,64 пункта, немецкий DAX снижался на 0,53% — до 13797,9 пункта.

"Вакцинный" оптимизм на рынках сменился новыми опасениями за экономические перспективы на фоне продолжения пандемии и продления и ужесточения ограничительных мер. Так, во Франции ожидается введение третьего с начала пандемии локдауна. В Нидерландах с 23 января введен комендантский час, из-за чего в городах страны прошли акции протеста.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, общее число заразившихся COVID-19 в мире составляет более 99,3 миллиона, скончались около 2 миллионов человек.

Давление на немецкий индекс оказывают также макроэкономические данные. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в феврале рухнул до минус 15,6 пункта с пересмотренного уровня января в минус 7,5 пункта, оказавшись намного хуже прогнозов. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до минус 7,9 пункта.

В то же время французский индекс CAC отчасти поддерживают корпоративные отчетности. Так, во вторник после закрытия торгов финансовый отчет по итогам 2020 года опубликовала французская LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton. В среду акции компании дорожают на 1,9%.