МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику в среду в ожидании новой порции корпоративной отчетности и итогов заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы в основном снижаются на опасениях за экономику

По состоянию на 13.37 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,3% — до 30752 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — вырос на 0,42%, до 13542,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,17%, до 3835,88 пункта.

Инвесторов в среду ждет пиковый день сезона квартальной отчетности в США — компании AT&T, Blackstone и Boeing должны опубликовать финансовые показатели за минувший квартал до открытия торгов, а Apple, Facebook и Tesla — после закрытия рынка. Трейдеров интересует, как компании пережили минувший квартал в свете пандемии коронавируса.

Портфельный менеджер Pine Bridge Investments Хани Редха (Hani Redha) сказал газете Wall Street Journal, что ожидания для технологических компаний довольно высоки, и все же они, кажется, "преуспевают в сравнении с этими более высокими ожиданиями".

Акции IT-гиганта Microsoft дорожают на 3,5% на предварительных торгах в США после того, как компания сообщила о рекордной квартальной выручке.

Кроме того, инвесторы ждут итогов первого в текущем году заседания ФРС США 26-27 января. Ожидается, что по его итогам регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений объем программы выкупа активов, повторив курс на сохранение мягкой монетарной политики.