МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается на ухудшении настроений инвесторов и ослаблении рубля, несмотря на рост стоимости нефти, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 13.49 мск снижался на 0,11%, до 3387,17 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,51%, до 1415,63 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 27 копеек, до 75,35 рубля, курс евро снижался на 2 копейки, до 91,36 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,74%, до 56,05 доллара за баррель.

Ведущие европейские биржи теряют порядка 0,4-0,8%, фьючерсы на основные американские индексы снижаются на 0,42%, при этом фьючерс на индекс NASDAQ растет на 0,34%.

"Открывшись вверх на неоднозначном внешнем фоне, российские индексы некоторое время пытались расти, но затем сдали позиции из-за умеренного ухудшения ситуации на мировых рынках", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции российской корпорации "ВСМПО-Ависма", крупнейшего в мире производителя титана, обновили максимум с 16 июня, поднявшись на 2,6% — до 22,54 тысячи рублей, продолжая отыгрывать сообщение вторника о том, что компания и американский концерн Boeing подписали долгосрочный контракт на поставку титановой продукции. К текущему моменту акции "ВСМПО-Ависма" росли на 2%. Бумаги российских компаний в основном дорожают в Лондоне

Также в лидерах роста — акции "М.Видео" (1,87%), ОГК-2 (1,75%), "Аптечной сети 36 и 6" (1,38%), "Эн+ Групп" (1,36%), бумаги Сбербанка (обыкновенные акции поднимаются на 1,26%), префы — на 1,26%), акции "Русгидро" (1,2%) и депозитарные расписки "Русагро" (0,96%).

В лидерах снижения — акции Polymetal (-2,25%), "Норникеля" (-1,96%), "Алросы" (-1,86%), Petropavlovsk (-1,79%), ГК "ПИК" (-1,4%).

Бумаги "Ростелекома" умеренно снижаются (привилегированные акции на 0,16%, до 91,75 рубля, обыкновенные акции — на 0,36%, до 105,12 рубля).

Аналитики "ВТБ Капитала" повышают целевую цену на 12 месяцев со 110 до 145 рублей и повторяют рекомендацию "покупать" акции "Ростелекома".

Акции Московской биржи снижаются на 0,96% — до 161,32 рубля.

Хорошие перспективы уже отчасти учтены в котировках акций Московской биржи, отмечает аналитик "Сбербанка КИБ" Эндрю Кили.

"Мы по-прежнему используем для оценки как модель дисконтирования дивидендов, так и сравнительную оценку по коэффициенту "цена/прибыль" (его целевое значение на 2022 год составляет 14). В результате мы повысили целевую цену со 160 рублей до 180 рублей за акцию Мосбиржи. Мы полагаем, что ряд позитивных операционных факторов уже частично заложен в котировках, и даже с учетом наших прогнозов, которые превышают консенсус, потенциал роста скорректированной прибыли на акцию в 2021 году составляет лишь около 5%", — говорит он. Рубль растет к доллару и евро на фоне удорожания нефти

"При дивидендной доходности 6% и коэффициенте "цена/прибыль 2022" на уровне 12,7 акции компании выглядят не самыми привлекательными. Однако мы открыли торговую идею покупать бумаги Мосбиржи, поскольку считаем, что они могут получить поддержку на фоне краткосрочной рыночной волатильности. При этом наша фундаментальная рекомендация с учетом текущих ценовых уровней — держать акции Мосбиржи", — добавляет аналитик.

ПРОГНОЗЫ

Боковая динамика на ведущих фондовых площадках и улучшение новостного фона благоприятны для продолжения роста на российском рынке, считает Александр Осин из "Фридом Финанс". "Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3340-3425 пунктов", — прогнозирует он.

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на вершине текущей недели 3426 пунктов, у индекса РТС на отметке 1437 пунктов, указывает Бабин из "БКС Мир инвестиций". В случае возобновления уверенного роста глобальных площадок данные технические препятствия могут быть проверены на прочность уже сегодня, полагает он.

"Глобальные рынки будут ждать решения ФРС США (в 22.00 мск) и официальных комментариев регулятора. Президент РФ Владимир Путин в 14.00 мск собирается выступить на Всемирном экономическом форуме. В США в среду выйдет еженедельная сводка Управления энергетической информации (EIA) по товарным запасам нефти", — напоминает о важных событиях дня аналитик "Сбербанка КИБ" Коул Эйксон.