МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Курс рубля снижается к доллару и в меньшей степени – к евро, отыгрывая снижение аппетита к риску на мировых торговых площадках.

Ослабление к доллару "развивающихся" валют, снижение западных фондовых индексов оказывают давление на российскую валюту. Дополнительный негатив исходит от санкционных рисков, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.12 мск растёт на 58 копеек, до 75,67 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 91,65 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в среду падает против доллара и в меньшей степени – к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе в направлении 1,21 доллара. Глобальное снижение к рыночному риску, как правило, выливается в укрепление доллара. Западные фондовые рынки и "развивающиеся" валюты преимущественно снижаются, также сигнализируя о низком спросе на риск. Бумаги российских компаний в основном дорожают в Лондоне

В центре внимания мировых рынков находится первое в текущем году заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое должно завершиться сегодня. При этом эксперты сомневаются в том, что риторика ФРС поможет остановить наблюдающийся рост курса доллара к остальным валютам.

Дополнительное давление на курс евро оказала статистика из Германии от исследовательской компании Gfk. Согласно опубликованным данным, индекс доверия потребителей к экономике страны рухнул до минус 15,6 пункта с пересмотренного уровня января в минус 7,5 пункта. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали незначительного снижения показателя — до минус 7,9 пункта.

При этом стоимость фьючерсов на сорт нефти Brent торгуется в небольшом плюсе, прибавляя 0,1% и достигая 55,7 доллара за баррель.

Американский институт нефти API оценил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 22 января сократились на 5,3 миллиона баррелей. Официальная статистика минэнерго США будет опубликована вечером.

Дополнительное давление на стоимость российских активов оказывают санкционные риски. В частности, несмотря на достижение договоренности между РФ и США продлить Договор о сокращении стратегического наступательного вооружения (ДСНВ) на пять лет, по остальным вопросам разногласия сохраняются.

Так, американская администрация по итогам телефонной беседы президента РФ Владимира Путина и США — Джо Байдена — заявил, что Байден подтвердил "твердую поддержку суверенитета Украины", а также поднял другие проблемные вопросы. Российский рынок акций снижается на ухудшении настроений инвесторов

В итоге доллар и евро прибавляют 0,3-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Эксперты не ожидают серьёзных курсовых движений на внутреннем валютном рынке РФ в ближайшее время, следует из оценок экспертов.

Рубль сохраняет относительную слабость, которая может быть обусловлена высокой внешнеполитической неопределенностью, угрожающей новыми санкциями, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Тем не менее без сильных драйверов вряд ли российская валюта выйдет из коридора, сформированного на этой неделе. Доллар находится в границах 74,5–75,9 рубля, евро — 90,8–92 рубля", — оценил он.

Оценка внешнеполитических рисков не изменилась, несмотря на сообщения о переговорах Путина и Байдена, в том числе по наиболее чувствительным вопросам возможных кибератак со стороны РФ, ситуации вокруг Алексея Навального, а также перспектив разрешения украинского кризиса, добавляет Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Угроза новых санкций была, есть и будет, но в рамках нашего базового сценария мы по-прежнему склоняемся к идее отсутствия каких-то серьезных секторальных ограничений. Поэтому да, их угроза будет сдерживать потенциал укрепления рубля, но серьезного ослабления с текущих уровней без значимого ухудшения основных фундаментальных вводных мы не ожидаем. Среднесрочный прогноз возможного ослабления доллара до 72-72,5 рубля сохраняем", — заключает он.