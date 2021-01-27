События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 января
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 28 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (декабрь)
|0,6%
|-0,4%
|8:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|предв.
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|0,59%
|16:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,5%
|0,4%
|16:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (4кв2020)
|33,4%
|4%
|16:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2020)
|3,7%
|2,4%
|16:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (декабрь)
|-85,49 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|900 тыс
|875 тыс
|16:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (декабрь)
|0,2%
|16:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь)
|12,9%
|-5%
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (декабрь)
|-11%
|1,9%
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (декабрь)
|841 тыс
|865 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 22.01)
|590,4 млрд долл (на 15.01)
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (декабрь)
|-3,1%
|-2,5% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (декабрь)
|6,1%
|6,1% (прогноз)
|21:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|-3,7%
|RUB
|Полюс — производственные результаты за 4кв2020/2020
|RUB
|KAZ Minerals — операционные результаты за 4кв2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210127/832907859.html