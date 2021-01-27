МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду падают в пределах 2%, в то время как инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и публикации финансовых отчетов крупнейших американских компаний из сферы информационных технологий, свидетельствуют данные торгов. Microsoft отчиталась о рекордных квартальных продажах

По состоянию на 17.47 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падает на 1,64%, до 30428,96 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,98%, до 13355,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,85%, до 3779,13 пункта.

"Рынок находится в режиме ожидания. Инвесторы просто хотят получить больше информации из отчетов, хотят больше уверенности от решений ФРС", — объяснил агентству Рейтер ярко выраженную понижательную динамику на открытии торгов аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam).

Инвесторы, во-первых, продолжают следить за сезоном отчетности. Сейчас свои финансовые результаты публикуют компании технологического сектора. В ночь на среду отчитался Microsoft, и его бумаги дорожают на 0,6% после того, как компания сообщила о рекордной квартальной выручке. А в ночь на четверг свои финансовые итоги представят Apple, Facebook и Tesla.

Акции Boeing в то же время падают в цене на 3% после того, как концерн сообщил о получении чистого убытка в 12 миллиардов долларов, что в 19 раз выше показателя прошлого года. Инвесторы ждут итогов заседания ФРС

Кроме того, трейдеры ожидают решения ФРС США относительно величины учётной ставки, которое будет оглашено позднее в среду. Эксперты ожидают, что по итогам заседания регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений объем программы выкупа активов, продолжив курс на сохранение мягкой монетарной политики.