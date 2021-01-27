МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 2,94%, до 6,34 доллара, "Новатэка" – на 2,47%, до 177,6 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 2,04%, до 73,04 доллара, "Газпрома" – на 0,45%, до 5,74 доллара, "Газпром нефти" – на 0,23%, до 21,55 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 3,58%, до 33,1 доллара, "Северстали" – на 3,43%, до 16,88 доллара, расписки НЛМК подешевели на 1,03%, до 28,7 долларов.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 1,89%, до 0,94 доллара, Сбербанка — на 0,6%, до 14,15 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 1,12%, до 39,9 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" опустилась на 3,23%, до 8,38 доллара, "Магнита" — на 2,46%, до 15,47 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 1,43%, до 3,44 доллара.