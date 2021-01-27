МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в среду закрылись снижением более чем на 1% на опасениях вокруг распространения коронавируса и неопределенности с вакцинацией, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 1,31%, до 6566,84 пункта, французский CAC 40 — на 1,16%, до 5459,62 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,81%, до 13620,46 пункта.

Распространение новых штаммов коронавируса вынуждает правительства ужесточать карантинные ограничения. Так, правительство Великобритании не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта. Тем временем власти Франции рассматривают разные сценарии, среди них и жесткий карантин.

Ситуация с вакцинацией от коронавируса в Евросоюзе также остается неопределенной. Ранее Еврокомиссия запросила у AstraZeneca разъяснения после сообщения о сокращении поставок вакцины в страны Евросоюза.

"Много разговоров о штаммах Covid-19, локдаунах, отчетности… все это более чем снижает аппетит к риску", — считает стратег по мировым рынкам Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует агентство Рейтер.

Вследствие всех этих опасений индекс доверия потребителей к экономике Германии рухнул до минус 15,6 пункта с пересмотренного уровня января в минус 7,5 пункта.