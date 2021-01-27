МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Инвесторы ждут итогов заседания ФРС

Регулятор уже в седьмой раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.

Помимо этого, ФРС планирует продолжать выкуп активов от 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. Об этом также говорится в сообщении регулятора по итогам январского заседания. Заседание ФРС США: чего ждать инвесторам?

"Федеральная резервная система продолжит увеличивать на своем балансе объемы гособлигаций на сумму не менее чем на 80 миллиардов долларов в месяц и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере на 40 миллиардов долларов в месяц, пока не будет зафиксирован существенный дальнейший прогресс в достижении целей по максимальной занятости и ценовой стабильности", — сказано в релизе.

Регулятор указывает, что целевой показатель по инфляции составляет 2%.

Сообщается, что Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 11 против 0

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