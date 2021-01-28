МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы привлек чикагскую биржу CME Group (Chicago Mercantile Exchange Group) в качестве соответчика по иску к Московской бирже пострадавших от экспирации фьючерсов на нефть марки WTI по отрицательным ценам, сообщила РИА Новости зарегистрированная на днях Минюстом НКО "Национальный союз частных трейдеров и инвесторов". В США начали ограничивать сделки с акциями, на которые "задрали" цену

"На очередном заседании 28 января по коллективному иску 145 трейдеров, пострадавших от экспирации по отрицательным ценам фьючерсов на нефть WTI к Московской бирже, Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство истцов о привлечении в качестве соответчика чикагскую биржу CME Group inc", — говорится в сообщении союза. Следующее судебное заседание по делу намечено на 15 июня.

Котировки фьючерсов на нефть WTI (с поставкой в мае) 20 апреля впервые в истории упали до отрицательных значений, на NYMEX (входит в состав группы CME) они достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже торги этим фьючерсом завершились раньше на отметке 8,84 доллара. А NYMEX по итогам продолжавшихся в тот день торгов определила цену исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара. Мосбиржа 21 апреля торги этим фьючерсом не проводила из-за неготовности брокерских и клиринговых систем к работе с отрицательными ценами, а цену экспирации взяла по обычному регламенту с NYMEX.

В результате истцы и их брокеры были лишены возможности закрыть позиции по фьючерсу, и после исполнения фьючерса по цене минус 37,63 доллара за баррель его владельцы не только потеряли все средства, вложенные в его приобретение, но и оказались должны контрагентам суммы, непропорционально и многократно превышающие как их вложения, так и все разумные ожидания любого участника рынка, отметил соучредитель союза Александр Журавлев. США зафиксировали сильнейшее падение ВВП с 1946 года

Коллективный иск (на общую сумму около 300 миллионов рублей) получивших убытки инвесторов — к Московской бирже — основан на экспирации фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil, которые торгуются на срочном рынке этой площадки и являются "зеркальными" по отношению к фьючерсам Light Sweet Crude Oil Futures на бирже NYMEX.

С учетом того, что Московская биржа не раскрывает порядок принятия решений об экспирации фьючерсного контракта на нефть и не представляет в суд соответствующие документы, а минимальная цена американского фьючерса на сайте СМЕ была равна 0,01 доллара, у истцов не остается какой-либо иной возможности защитить свои права, кроме как привлечь CME Group в качестве соответчика по делу, также пояснил соучредитель союза Дмитрий Кравченко.