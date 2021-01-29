МОСКВА, 28 янв – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Ситуация с "разгоном" низколиквидных акций ряда небольших американских компаний на тысячу процентов заставляет задуматься – кто зарабатывает на этом колоссальные прибыли, а кто просто ловит хайп, раздувая недовольство частных инвесторов "жирными котами с Уолл-стрит". Подобные атаки продолжатся, если регуляторы не найдут надежный механизм борьбы с ними.

История о том, что трейдеры-спекулянты с социальной платформы Reddit "взорвали" акции ритейлера GameStop волнует в последние дни многих. И действительно – обычные люди, объединившись, смогли "разогнать" бумаги никому не известной компании так, что они буквально за несколько недель рванули вверх на тысячу процентов. СМИ наперебой начали писать о "сотрясении основ" Уолл-стрит – ранее любители не могли тягаться с крупными хедж-фондами и тем более определять движение рынка.

"РЕДДИТЧИКИ" ПРОТИВ "ШОРТИСТОВ"

Все началось с флешмоба, устроенного пользователями Reddit в треде WallStreetBets из-за недовольства политикой одного из хедж-фондов, открывавшего короткие позиции по GameStop. Бумаги этой компании считались малоликвидными и пользовались популярностью у шортселлеров, ставящих на падение акций. Участники форума "по приколу" начали скупку акций ритейлера, целенаправленно разгоняя спрос на них.

По мере того, как цена акций росла, фонды терпели убытки, а после того, как к вечеринке присоединился Илон Маск с многозначительным твитом, акции GameStop за сутки выросли почти на 200%. Война с "жадными хедж-фондами" перекинулась и на другие компании — спекулянты с Reddit начали разгонять бумаги сети кинотеатров AMC, продавца товаров для дома Bed Bath&Beyond, BlackBerry, Express Inс и не только. Чем обернутся для России "сланцевые мучения" США

Дело дошло до Белого дома: там заявили, что новый министр финансов Джанет Йелен и другие представители администрации следят за движениями средств в "раздутых" акциях. В минувший четверг брокеры Interactive Brokers Group (IBKR) и Robinhood ограничили сделки по акциям GameStop и других компаний, чьи бумаги аномально взлетели в цене. В свою очередь, инвесторы подали к Robinhood коллективный иск. В нем утверждается, что компания полностью заблокировала частным инвесторам покупку акций GameStop "без законной причины".

Противостояние между "реддитчиками" и хедж-фондами, зарабатывающими на коротких продажах, обостряется: рассуждения о том, что "большие дяди" попросили брокеров помешать покупкам акций, чтобы фонды-медведи не терпели убытков, лишь разогревают ненависть к "шортистам". Все это пока на уровне слухов, но вполне в духе укрепившегося еще со времен движения "Occupy Wall Street" мнения, что крупный капитал зарабатывает на бедах простых людей.

ВЗОРВАТЬ СИСТЕМУ

Потенциал дальнейшего роста цен за счет коротких продаж далеко не исчерпан, а возможностей для этого масса. По словам аналитика инвестиционно-консалтинговой компании White & Wall Владимира Ананьева, пользователи соцсетей выбирают акции для покупки по конкретным критериям: это небольшой размер компании (капитализация в пределах нескольких миллиардов долларов) и значительный объём ставок на понижение (short interest). И то, и другое значительно упрощает "разгон" цены до космических уровней.

Здесь надо понимать, что игра на понижение (она же "короткая позиция", она же "шорт") – это продажа акции в долг. У держателя такой короткой позиции есть обязательство вернуть занятую в долг бумагу изначальному владельцу, выкупив её обратно с рынка. Естественно, игрок на понижение рассчитывает, что он выкупит её обратно по более низкой цене, заработав на разнице. Но если вдруг цена повышается, шортист несёт убытки. Происходит резкое выдавливание цены наверх (так называемый short squeeze, "шорт-сквиз"). Газ, которого ждала Европа, ушел на восток

В случае с GameStop акций, которые находятся в коротких позициях (на понижение) на рынке даже БОЛЬШЕ, чем бумаг, торгующихся на бирже. То есть некоторые акции взяты в долг (для открытия короткой позиции) дважды. Потенциал для дальнейшего роста цены за счёт шорт-сквиза – огромный, уверен он.

КТО СТОИТ ЗА "БУНТАРЯМИ"

Остается понять, кто извлекает из всего этого выгоду – и это уж точно не "бунтари" с Reddit, которые ловят хайп на протестных настроениях частных инвесторов. Если говорить глобально, то за акцией в соцсетях стоит монетарная политика крупнейших центробанков, которые создают на рынке определенный объем ликвидности и, как следствие, некую эйфорию, побуждающую инвесторов совершать действия, не привязанные к логике и оценке реальной стоимости компаний, считает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. Более того, истории, связанной с пампом активов и атакой на хедж-фонды, предшествовала активизация определенных групп участников рынка, которые получили огромную прибыль. "Свободы в торгах нет". По какому признаку разделят инвесторов

"Рассуждения в СМИ о том, что шорт-сквизы – дело рук неких физлиц из соцсетей – чистой воды профанация. За всем этим стоит группа трейдеров, которые провоцируют участников торгов и манипулируют рынком", — уверен эксперт.

Он напомнил аналогичную ситуацию с отрицательными ценами на нефть весной прошлого года – тогда небольшая лондонская компания попыталась использовать закономерности рынка и разогнать движение котировок. За два-три года до этого то же самое было в криптовалютной сфере – котировки разогнали, кто-то получил максимальную прибыль, а привлеченные лица просто участвовали в шорт-сквизах и подогревали интерес общественности.

НОВАЯ ЖЕРТВА

Что касается дальнейшей судьбы GameStop, то эксперты уверены – ее бумаги "сдуются" обратно, как только акция сойдет на нет. Никакого реального основания для их роста нет, а дела с продажей видеоигр и дисков с фильмами обстоят не блестяще. Уже накануне акции GameStop упали на новостях об ограничении сделок.

Однако атаки будут повторяться уже с новыми "жертвами". Пользователи интернет-форумов осознали, что коллективными усилиями они могут разогнать цену небольшой акции на тысячу процентов, и не преминут этим воспользоваться.

"Для подобной тактики сгодится любая компания, независимо от её отрасли и финансового состояния. Все что нужно: небольшой размер компании и много игроков на понижение ее акций. Потенциальные кандидаты на "разгон" – акции телекоммуникационных компаний (fubo TV и GoGo), игроков ритейла (Bed, Bath & Beyond и Tanger Factory Outlet), небольших производителей от напитков (National Beverage) до товаров для дома (Revlon)", — прогнозирует Ананьев. Доллар может развернуться вверх вопреки ожиданиям рынка

Сообщается, что участники форума Reddit уже взялись за криптовалюту: цена Dogecoin, созданного когда-то шутки ради, подскочила более чем на 800%. Внезапно начали расти в цене компании, добывающее серебро и фьючерс на этот металл.

Кабаков указал, что в списке претендентов есть и крупные игроки, например, Intel. Разумеется, атака на таких участников не пройдет для рынка бесследно – возможно и вскрытие пузырей, и обвал. Колебания на десятки процентов в день, как, к примеру, у Tesla, обязательно станут дестабилизирующим фактором, ведь серьезные участники обычно входят в крупные инвестфонды.

"Но я уверен, что регуляторы этого не допустят – прежде, чем разогнанные акции рухнут обратно, вероятно и закрытие торгов, и преследование организаторов манипуляций, которые по факту могут получить реальные сроки", — считает эксперт. Регуляторы сделают все, чтобы сохранить стабильность рынка, хотя, конечно, ожидание катаклизмов – первый признак того, что такие риски есть, заключил он.