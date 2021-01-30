ВАШИНГТОН, 30 янв — ПРАЙМ. Биржевые индексы США потеряли в районе 2% на опасениях волатильности, свидетельствуют данные торгов. Эксперт дала совет инвесторам на фоне аномальной волатильности на рынке

Промышленный индекс DJIA снизился на 2,03% до 29981,10 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,93% до 3714,21 пункта, индекс технологических компаний NASDAQ упал ровно на 2% до 13070,69 пункта.

Падение резко ускорилось к закрытию торгов.

Давление на индексы оказывает ситуация с аномальной волатильностью акций сети офлайн-магазинов видеоигр и игровых приставок Gamestop, сети кинотеатров AMC Entertainment и некоторых других компаний, которые резко подскочили в цене в предыдущие дни.

Акции GameStop выросли в пятницу на 68%, отмечая очередной этап в противостоянии группы мелких инвесторов с крупными хедж-фондами, ставившими на снижение акций магазина. По итогам торгов в пятницу бумаги GameStop подорожали на 131,4 доллара, до 325 долларов за штуку.

Акции сети кинотеатров AMC, также оказавшиеся в центре интереса в последние дни, выросли на 53,65%, до 13,26 доллара за штуку.

В январе созданная на онлайн-платформе Reddit группа WallStreetBets, включающая миллионы инвесторов-физлиц, организовала флешмоб — ее участники начали массово покупать акции GameStop, чтобы проучить крупные инвестфонды, которые активно ставили на падение этих акций из-за привнесенных пандемией изменений. Цена бумаг за пару недель взлетела более чем в 10 раз, а ряд фондов вынужденно закрывал свои "шорты" с миллиардными убытками.

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