МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть не показывают единой динамики в пятницу вечером на фоне сохранения общей неопределенности, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций упал в пятницу и за месяц

По состоянию на 12.57 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,04%, до 55,12 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI опускалась на 0,21%, до 52,23 доллара за баррель. Утром цены на нефть в основном снижались.

Днем нефть дорожала на оптимизме вокруг предложения на рынке, так как Саудовская Аравия решила дополнительно сократить добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Согласно последним, январским договоренностям ОПЕК+, Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить. Само королевство, в частности, сократит добычу сразу примерно на 1 миллион баррелей в сутки.

При этом давление на котировки оказывает ситуация с распространением коронавируса. Число новых заражений продолжает расти, что создает угрозу для спроса на сырье.

"Препятствиям со стороны спроса из-за ограничительных мер противостоит существенное сокращение предложения… это предотвращает сильное падение или сильный рост цен", — отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Рынки также обратили внимание и на статистику компании Baker Hughes. Согласно данным компании, за неделю, завершившуюся 29 января, число действующих нефтяных буровых установок в США поднялось на шесть, до 295 агрегатов.