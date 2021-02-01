2021-02-01T13:42:29+03:00
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Цены на нефть продолжают расти
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. Мировые цены на нефть чуть ускорили темпы роста в понедельник днем, поскольку сегодня — первый день предполагаемого сокращения добычи этого сырья в Саудовской Аравии и других... ПРАЙМ, 01.02.2021
торги, нефть, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть чуть ускорили темпы роста в понедельник днем, поскольку сегодня — первый день предполагаемого сокращения добычи этого сырья в Саудовской Аравии и других странах ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.17 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,85%, до 55,49 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — на 0,54%, до 52,48 доллара за баррель.
В первый день торгов февраля "быки" нефтяного рынка настроены оптимистично, поскольку стартуют дополнительные сокращения добычи нефти некоторыми странами ОПЕК+. И важнейшая роль здесь принадлежит Саудовской Аравии, которая обязалась в феврале-марте сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. На такие меры согласились и некоторые другие страны ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение составляет 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.
Подобное ограничение добычи на рынке может скомпенсировать потенциал ценового снижения, вызванного слабым восстановлением спроса на нефть из-за непрекращающегося периода "коронавирусных" социально-экономических ограничений в разных странах. А темпы роста случаев выявления инфицирования вирусом в мире остаются высокими.