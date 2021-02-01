МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть чуть ускорили темпы роста в понедельник днем, поскольку сегодня — первый день предполагаемого сокращения добычи этого сырья в Саудовской Аравии и других странах ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.17 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,85%, до 55,49 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — на 0,54%, до 52,48 доллара за баррель. Крупнейший в мире суверенный фонд перестал вкладываться в нефть и газ

В первый день торгов февраля "быки" нефтяного рынка настроены оптимистично, поскольку стартуют дополнительные сокращения добычи нефти некоторыми странами ОПЕК+. И важнейшая роль здесь принадлежит Саудовской Аравии, которая обязалась в феврале-марте сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. На такие меры согласились и некоторые другие страны ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение составляет 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.

Подобное ограничение добычи на рынке может скомпенсировать потенциал ценового снижения, вызванного слабым восстановлением спроса на нефть из-за непрекращающегося периода "коронавирусных" социально-экономических ограничений в разных странах. А темпы роста случаев выявления инфицирования вирусом в мире остаются высокими.