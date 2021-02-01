2021-02-01T14:26:15+03:00
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2021-02-01T14:26:15+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210201/832938418.html
Средняя за январь цена Urals упала почти на 12% в годовом выражении
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Средняя цена нефти марки Urals, основного товара российского экспорта, в январе упала на 11,8% в годовом выражении, составив 54,41 доллара за баррель, следует из данных Минфина... ПРАЙМ, 01.02.2021
торги, нефть, urals, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, основного товара российского экспорта, в январе упала на 11,8% в годовом выражении, составив 54,41 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ.
"Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2021 года сложилась в размере 54,41 доллара за баррель, в январе 2020 года — 61,67 доллара за баррель", — сообщается в материалах на сайте ведомства.
По итогам 2020 года средняя цена Urals составила 41,73 доллара за баррель, что оказалось на 34% меньше уровня 2019 года, сообщал Минфин.