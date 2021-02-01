МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, основного товара российского экспорта, в январе упала на 11,8% в годовом выражении, составив 54,41 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ.

"Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2021 года сложилась в размере 54,41 доллара за баррель, в январе 2020 года — 61,67 доллара за баррель", — сообщается в материалах на сайте ведомства. Чем обернутся для России "сланцевые мучения" США

По итогам 2020 года средняя цена Urals составила 41,73 доллара за баррель, что оказалось на 34% меньше уровня 2019 года, сообщал Минфин.