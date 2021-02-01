МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Волна, запущенная WallStreetBets, не накроет Россию из-за недостаточной развитости рынка, однако даже если подобный ажиотаж с акциями и произойдет, Московская биржа имеет возможности ввести дополнительные ограничения, что охладит пыл желающих внезапно разбогатеть, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Эксперты объяснили взлет стоимости акций на Уолл-Стрит

Аномальный взлет акций отдельных компаний, начавшийся с сети магазинов GameStop, и ряда других активов происходит на фоне действий группы WallStreetBets, насчитывающей более шести миллионов участников, на онлайн-платформе Reddit. Инвесторы-физлица начали скупать акции, чтобы "обобрать" трейдеров, которые играли на понижение.

В фокусе активы, по которым у хедж-фондов было огромное число коротких позиций ("шорты", от англ. short). Цель активности — вынудить фонды закрывать свои "шорты", выкупая резко подорожавшие активы, что толкнет их цену еще выше. Серебро дорожает почти на 10% при сохранении активности инвесторов

По мнению экспертов, хотя в России подобная ситуация вряд ли возможна, к силе сплоченных частных инвесторов стоит относиться с осторожностью.

На нашем рынке это явление не получило массового характера, хотя некие телеграмм-каналы временами успешно создают pump&dump, так как эти технологии обкатаны на рынках криптовалюты, указывает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ Капитал" Андрей Верников.

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий отмечает, что в России аналогов с таким объемом коротких позиций нет, у нас просто есть неликвидные дешевые акции, с оборотом в два-три миллиона рублей в сутки.

"У нас тоже периодически возникают "шорт-сквизы", но они вызваны рыночными движениями и низкой ликвидностью акций. По мере роста количества розничных инвесторов они будут становиться всё большей движущей силой, мы уже видим множество случаев, когда, основываясь на сообщениях телеграмм-каналов, многие акции взлетают в разы, благодаря скупке розничных инвесторов и низкой ликвидности", — добавляет он.

"Что касается российского рынка, у нас тоже есть возможность объединяться, возникает много телеграм-каналов, которые также объединяют частных трейдеров, это не всегда хорошо, потому что часто этими телеграм-каналами управляют, являются лидерами мнений люди непрофессиональные. Многие, кто поторговал 2-3 года, начинают вести за собой людей, которые пришли на рынок первый день. Теоретически у нас тоже могут оказаться такие истории, когда кто-то повел за собой людей, они начали покупать какой-то актив", — отмечает председатель Национального союза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках Илья Коровин.

"Но почему у нас не может произойти такого сильного роста? Чтобы это произошло, актив должен обладать одновременно двумя вещами: он должен быть не очень ликвиден, чтобы массовые покупки приводили к сильному росту, и в нем должны оказаться так называемые "шорты", то есть игроки на понижение, их еще называют "медведи". Именно их ловят в подобных активах, они вынуждены потом по любым ценам покупать и увеличивать таким образом стоимость актива", — говорит он. Экономисты предупредили о реальной угрозе инвестиций в акции

В США есть много таких активов, которые этим двум условиям удовлетворяют, у нас на бирже таких активов почти нет. У нас на бирже без покрытия можно продавать небольшое количество бумаг и, как правило, они все ликвидны. Наш рынок не такой развитый как американский, и это наш рынок защищает от таких согласованных действий, считает Коровин.

По его словам, в России также можно вводить более длительную приостановку торгов акциями на Московской бирже, если подобная ситуация возникнет.

"Самый простой способ это сделать – ограничить диапазон внутридневного изменения, например, ввести автоматическую приостановку торгов при росте какой-то ценной бумаги или актива более чем на определенное количество процентов и заморозить торги до конца дня. Раньше такие ограничения — приостановка до конца дня — были, но их перестали использовать, сейчас приостановки временные на биржах, но их можно сделать более длительными", — считает эксперт.

"Второе, что можно сделать законодательно, можно к этой истории прикрутить закон о манипулировании рынком, который существует во всех странах, просто внести туда определенные поправки, которые будут предусматривать совместные действия подобного количества трейдеров", — резюмирует Коровин.

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