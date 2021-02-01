МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером растет по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании инвесторами конкретики о готовящемся "пакете помощи" американской экономике, свидетельствуют данные торгов. Евро дешевеет к доллару на фоне неоднозначной статистики

По состоянию на 18.42 мск курс евро к доллару опускался до 1,209 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2136 доллара, курс доллара к иене рос до 104,94 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,68 иены.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,24%, до 90,8 пункта.

Основное внимание инвесторов в понедельник сосредоточено на переговорах вокруг подробностей возможных новых вливаний в экономику США.

Администрация президента США Джо Байдена пытается согласовать с партиями в конгрессе пакет стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов. Индекс деловой активности в сфере услуг США упал хуже прогноза

Но окончательная судьба этого пакета неясна. Пока известно, что согласно предложению Байдена 170 миллиардов долларов должны пойти старшим школам и высшим учебным заведениям, а дополнительно 130 миллиардов — на "поддержку безопасного открытия" учебных заведений.

Также Байден призывал конгресс выделить 160 миллиардов долларов на финансирование, необходимое для "спасения жизней американцев", и выполнить его план создания национальной программы вакцинации и сделать другие шаги в рамках создания потенциала для борьбы с текущим коронавирусом.

Дополнительное давление на курс европейской валюты, побуждая инвесторов выбирать более надежную американскую, оказывают опасения в связи с коронавирусом и подтверждающая пессимистичные экономические прогнозы макростатистика.

Так, ранее в понедельник стало известно, что объем розничных продаж в Германии в декабре обвалился на 9,6% в месячном выражении, хотя ожидалось сокращение только на 2,6%.

"Обеспокоенность по поводу пандемии кажется вернулась в полной мере, поскольку проблемы с распространением вакцин и их эффективностью вновь возникли", — считают аналитики Mizuho Bank, мнение которых приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

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