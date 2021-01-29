Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Основным фактором, способствующим продажам, выступит динамика ведущих валют развивающихся стран, которые сегодня утром демонстрируют ослабление.

Спекулянты ставят на укрепление рубля. Чем закончится эта игра ?

На таком фоне в начале сессии ожидаем ослабления рубля, что позволит паре рубль/доллар выйти в район 76,3 рубля. В дальнейшем продажи в рубле продолжат преобладать, чему может поспособствовать продолжение коррекции в ценах на нефть, в результате, американская валюта попытается преодолеть вчерашние максимумы и закрепиться в верхней половине диапазона 75-77,5 рубля, который, на наш взгляд, остается актуальным для доллара в ближайшие сессии.

Напомним, что по итогам четверга рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар подтянулся на 0,1%, закончив торги чуть ниже 76 рублей, евро прибавил 0,3%, поднявшись выше 92 рублей.



