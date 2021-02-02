ВАШИНГТОН, 2 фев — ПРАЙМ. Биржевые индексы США выросли в понедельник на 0,8-2,5% после худшей с октября недели, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний закрыли торги преимущественно ростом

Промышленный индекс DJIA вырос на 0,76%, до 30211,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,61%, до 3773,86 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подскочил на 2,55%, до 13403,39 пункта.

Акции сети магазинов GameStop, оказавшейся в центре спекуляций из-за "флешмоба" в интернете, упали за день на 31,50%. При этом за месяц акции GameStop все равно поднялись примерно в 13 раз. В основе активной торговли акций лежало желание группы мелких инвесторов "наказать" крупные хедж-фонды за их ставки на падение акций проблемных компаний, включая GameStop. Действительно, многим хедж-фондам пришлось закрывать шорт-позиции по акциям этой и других компаний с миллиардными убытками.

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