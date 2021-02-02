МОСКВА, 2 фев — Dow Jones. Котировки фьючерсов на золото и серебро в понедельник значительно выросли. Цены на серебро поднялись до самого высокого уровня примерно за восемь лет. Котировки нефти выросли более чем на 2%

Участники рынка полагают, что недавний рост котировок серебра вызван скоординированными действиями частных инвесторов, руководствующихся подсказками с популярного интернет-ресурса, как это было в случае с акциями GameStop Corp. и AMC Entertainment Holdings.

Мартовские фьючерсы на серебро выросли в цене на 2,50 доллара, или на 9,3%, до 29,418 доллара за унцию (в ходе сессии котировки достигали максимума 30,35 доллара за унцию). Согласно данным Dow Jones Market Data, это самая высокая цена закрытия для наиболее активно торгующихся контрактов с 19 февраля 2013 года. Кроме того, котировки показали самый большой однодневный рост в долларах с 13 июля 2011 года и в процентах с 19 марта 2009 года.

На прошлой неделе в фокусе внимания частных инвесторов были относительно небольшие, но сильно "зашортенные" компании, такие как GameStop и ей подобные. Бумаги этих компаний сильно подорожали. Эксперты рынка сырьевых товаров отмечают, что группа частных инвесторов, которая обменивается информацией на таких сайтах, как Discord и Reddit, возможно, переключила внимание на серебро.

"Серебро выстрелило вверх сегодня, котировки выросли более чем на 10%, в течение нескольких часов достигнув 8-летнего максимума, а золото подорожало примерно на 1%", — отметил Карло Альберто Де Каса из ActivTrades.

В пятницу мартовские фьючерсы на серебро подорожали на 3,8%, достигнув максимума закрытия с 7 января.

В отличие от рынка акций GameStop, объем рынка серебра в денежном выражении составляет примерно 1,5 трлн долларов. Частным инвесторам будет сложнее влиять на него. Биржевые индексы США выросли на 0,8-2,5% после сложной недели

"Тем не менее страх толкает многих трейдеров, аккумулировавших короткие позиции по серебру, к закрытию позиций. Продавцы физического металла также торопятся закрыть короткие позиции, чтобы не оказаться в убытке вследствие замаячивших на горизонте скачков цен", — добавил Де Каса.

Апрельские фьючерсы на золото выросли в цене на 13,60 доллара, или на 0,7%, до 1863,90 доллара за унцию. Учитывая динамику наиболее активно торгующихся контрактов, по итогам прошлой недели котировки золота выросли на 0,5%, а по сравнению с 31 декабря февральские фьючерсы на золото снизились в цене на 2,4%.

Мартовские фьючерсы на медь на Comex подешевели на 0,3% до 3,546 доллара за фунт. Апрельские контракты на платину выросли в цене на 5,5% до 1138,80 доллара за унцию, а мартовские фьючерсы на палладий закрылись ростом на 1,5%, по 2241,70 доллара за унцию.

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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