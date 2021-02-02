МОСКВА, 02 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 3%, а стоимость нефти марки Brent превысила 58 долларов за баррель впервые с 21 февраля, свидетельствуют данные торгов. Цена нефти марки WTI поднялась выше $55 за баррель

По состоянию на 17.29 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 2,93% — до 57,98 доллара за баррель. Минутами ранее показатель превысил отметку в 58 долларов за баррель впервые с 21 февраля. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI растет на 3,06%, до 55,19 доллара за баррель. Выше 55 долларов показатель поднялся впервые с 24 февраля.