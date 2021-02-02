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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210202/832950617.html
Цена нефти марки Brent поднялась выше $58 за баррель
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Мировые цены на нефть растут более чем на 3%, а стоимость нефти марки Brent превысила 58 долларов за баррель впервые с 21 февраля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на... ПРАЙМ, 02.02.2021
нефть, торги, brent, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 02 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 3%, а стоимость нефти марки Brent превысила 58 долларов за баррель впервые с 21 февраля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.29 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 2,93% — до 57,98 доллара за баррель. Минутами ранее показатель превысил отметку в 58 долларов за баррель впервые с 21 февраля. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI растет на 3,06%, до 55,19 доллара за баррель. Выше 55 долларов показатель поднялся впервые с 24 февраля.