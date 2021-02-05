МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Главный риск вложений в любые облигации, будь то бумаги с высоким уровнем риска или низким, государственные или корпоративные — это дефолт эмитента. Как его минимизировать, агентству "Прайм" рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Эксперт объяснил, какая валюта выгоднее

"В ситуации с государственными краткосрочными облигациями России в 1998 году доходность по ним доходила до 140% годовых, затем последовала односторонняя реструктуризация долга с кратным уменьшением доходности", — привел он пример технического дефолта.

Правда, физических лиц история с техническим дефолтом по долговым бумагам не коснулась, но население пострадало из-за взлета доллара к рублю.

Иными словами, проблемы могут начаться не только у юридических лиц-эмитентов, но и у государств, выпускающих долговые бумаги на фондовый рынок. Из примеров корпоративных дефолтов 2020 года можно назвать облигации банка "Открытие" и виртуального мобильного оператора "Дэни Колл", когда у эмитентов просто не оказывалось денежных средств на выплаты купонного дохода или выставленной оферты по выкупу облигаций.

Минимизировать риски достаточно просто. Во-первых, если речь идет о корпоративных облигациях, нужно смотреть на текущее состояние отрасли. К примеру, вложения в долги туристических компаний или кинотеатров сейчас были бы очень рискованными. С другой стороны, покупка долга застройщиков — это интересная и высокодоходная история на горизонте как минимум пяти лет, особенно с учетом госпрограммы по строительству жилья и программы льготного ипотечного кредитования новостроек. Юрист рассказал, в каких случаях могут забрать даже единственное жилье

Что касается государственных облигаций, то по аналогии с корпоративными стоит обратить внимание на финансовое состояние страны. Ярким примером послужит Аргентина, которая в мае 2020 года допустила девятый дефолт по внешним облигациям за всю историю страны и имеет долгов более чем на 70 миллиардов долларов. Во-вторых, нужно понимать, что чем выше стоимость облигаций на вторичном рынке и ниже доходность, тем меньше вероятность негативного стечения обстоятельств. Такие вложения однозначно менее выгодны, чем в более рисковые облигации, но они на порядок надежнее.

"Как правило, такие облигации выпускают крупные российские компании, зачастую с госучастием. Именно на них стоит обратить внимание, чтобы перестраховаться от рисков дефолта и получать доходность и выше вкладов, и выше доходности ОФЗ, которая составляет около 6%", — заключил Кричевский.