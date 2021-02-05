МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили темпы роста по сравнению с утренней динамикой, инвесторы по-прежнему оптимистично настроены по поводу перспектив добычи на фоне усилий ОПЕК+, а также по поводу спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.47 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,03%, до 59,61 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — на 1,32%, до 56,97 доллара за баррель. Утром нефть дорожала на 0,4% и 0,8%, а с начала недели эти котировки выросли примерно на 7% и 9% соответственно и достигли рекордов почти за год. Эксперты сказали, когда Россия вернется к нормальной жизни

Рынки продолжают позитивно оценивать перспективы по балансу спроса и предложения. С одной стороны, ожидания по добыче поддерживаются усилиями стран ОПЕК+, некоторые из которых согласились снизить добычу в феврале-марте.

Согласно договоренностям ОПЕК+, ряд стран согласился сократить добычу суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.

Вместе с этим ситуация по коронавирусу показывает некоторое улучшение за последние недели, в частности, в США. Продолжающаяся вакцинация дает инвесторам надежды на то, что пандемию удастся взять под контроль, что поддержит восстановление мировой экономики и спроса на нефть