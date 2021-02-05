МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль днем растет против доллара и евро на фоне продолжающегося обновления рынком нефти максимумов за год – уже в районе психологически значимой отметки 60 долларов за баррель.

Высокий аппетит к риску на мировых торговых площадках поддерживает курс российской валюты, которая отвоевала психологические уровни 75 рублей и 90 рублей у доллара и евро соответственно.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.57 мск падал на 69 копеек, до 74,82 рубля, курс евро — на 65 копеек, до 89,68 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ

Российская валюта в последний рабочий день недели растет против доллара и евро, продолжая отыгрывать внешний позитив. Участники торгов с оптимизмом отмечают перспективы развития экономики в 2021 году. Аналитики прогнозируют, что кризис, вызванный ситуацией с коронавирусом, завершится во второй половине этого года, в том числе за счет развертывания вакцинации. Нефть дорожает в ожидании результатов снижения её добычи

На этом фоне стоимость барреля сорта Brent в пятницу уже поднималась до 59,74 доллара – очередного максимума с февраля прошлого года и сейчас повышается на 0,9%, до 59,55 доллара.

Игроки рынка продолжают позитивно оценивать перспективы по балансу спроса и предложения. Ожидания по добыче поддерживаются усилиями некоторых стран ОПЕК+, решивших снизить добычу в феврале-марте.

Западные фондовые индексы и многие "развивающиеся" валюты также растут, создавая позитивный фон для динамики курса рубля.

В итоге доллар и евро падают на 0,7-0,9%. Рублевая цена нефти поднялась выше уровня 4,45 тысячи за баррель сорта Brent и остается на максимумах за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Рублевая стоимость бочки Brent вышла к 4500 рублям, что будет способствовать укреплению российской валюты по мере притока экспортной выручки в страну, считает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс".

"Потенциальное достижение нефтью 60 долларов за баррель без значительных коррекций дает основания ожидать закрепления на достигнутых уровнях. Санкционные риски начали конкретизироваться, что снизило общую неопределенность, жестких мер со стороны США и ЕС анонсировано не было. Возможен ли в России "бунт спекулянтов" с Уолл-стрит

"Ориентир на начало следующей недели для курса доллара: 74-75,50 рубля, для евро: 89,3-90,4 рубля", — оценил он.

На текущей неделе рублевая цена барреля марки Brent стала слишком высокой, чтобы российская валюта игнорировала данный факт, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Кроме того, с 4 февраля Минфин сократил покупки валюты в рамках бюджетного правила до 2,4 миллиарда рублей в день с 7,1 миллиарда, то есть как минимум два этих фактора говорят в пользу укрепления рубля, считает он.

"Еще одним фактором может стать ожидаемый разворот доллара вниз на фоне некоторой его перекупленности. В пользу рубля может сработать и прояснение вопроса с возможными новыми рестрикциями для РФ. Мы не ждем чего-либо серьезного, а значит, премия за внешнеполитические риски может начать сокращаться. Наконец, поводом для ослабления доллара может стать процесс прохождения пакета "спасения Америки" за 1,9 триллиона долларов", — сказал он.