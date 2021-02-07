"Другие доллары". Неожиданная изнанка мира валютных курсов
МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Доллар – это не только национальная валюта США, хотя именно в этом значении мы его воспринимаем. Долларом называют валюту и в других странах — Сингапуре, Канаде, Новой Зеландии, Гонконге, Австралии. Всего таких стран около 20.
Конечно, доллар США, который называют в просторечии "бакс", "зелень" и даже "капуста" – самый знаменитый. Американский доллар — главная мировая резервная валюта, к которой по-прежнему привязана большая часть международных расчетов. Курс доллара США мы отслеживаем в обменниках, покупаем его для поездок за границу. Сегодня один доллар США можно купить за 75-76 российских рублей. "Другие" доллары существенно дешевле. За один рубль можно купить один или даже несколько долларов – ямайских, либерийских или гайанских.
ЯМАЙСКИЙ ДОЛЛАР
Ямайский доллар — это национальная валюта и деньги Ямайки с 1969 года. Пришел на смену ямайскому фунту, когда стране была предоставлена полная независимость, хотя она и осталась в составе Британского Содружества Наций.
Сегодня один ямайский доллар равен 0.006 доллара США. Другими словами, за 1 американский доллар можно купить 144 ямайских доллара.
Курс к рублю — 0.52. Это значит, что за одну российскую единицу можно купить почти два ямайских доллара.
Слабость ямайской валюты по отношению к деньгам других стран объясняют тем, что экономика Ямайки сильно зависит от услуг – они составляют до 70% от ВВП страны. У Ямайки очень высокий государственный долг и выплаты по процентам, сдерживающие рост экономики. Также высокий уровень преступности и бедности отражается на рейтинге ямайской валюты во всем мире. Сейчас даже сложно представить, что когда-то Ямайка была крупным производителем сахара. Теперь же она является чистым импортером этого продукта.
На Ямайке монетки в 1 доллар любят давать на сдачу – это что-то типа нашей копейки, а вот на 10 долларов уже можно купить конфетку или мармеладку. На 20 долларов можно купить пакетик сока. 500 долларов там часто называют "нани", по имени национальной героини, изображенной на банкноте. 1000 долларов называется "грант". Местные жители любят называть тысячу "доллар". Если автомобилист просит заправить машину на два доллара, значит он имеет ввиду 2000 единиц местной валюты.
Интересно, что ямайский доллар использовался в качестве официальной валюты на Каймановых островах до введения там в 1972 году собственной валюты. Сегодня за 1 доллар Каймановых островов нужно выложить более 90 рублей. И это самый дорогой относительно рубля доллар.
ЛИБЕРИЙСКИЙ ДОЛЛАР
Несложно догадаться, что либерийский доллар — это национальные деньги Республики Либерия. Официальная валюта в стране была введена в 1944 году. Символом либерийского доллара является знак $, а для того чтобы отличить его от американского, впереди ставят латинскую букву L.
За один доллар США сегодня можно купить 170 либерийских долларов, а за 1 рубль 2.30 либерийских доллара.
Такой низкий курс относительно доллар США объясняется тем, что Либерия — страна с низким уровнем доходов, которая сильно зависит от иностранной помощи и денежных переводов от диаспоры.
В начале 2000-х годов гражданская война и бесхозяйственность правительства разрушили большую часть экономики Либерии, особенно инфраструктуру в столице и вокруг нее.
ГАЙАНСКИЙ ДОЛЛАР
Гайанский доллар является расчетной единицей в Гайане с 29 января 1839 года. Для отличия от других долларовых деноминированных валют, обычно его обозначают как G $.
На данный момент доллар США равен 208 гайанским монетам, а один российский рубль можно обменять на почти три гайанских доллара.
Несмотря на то, что экономика этой маленькой южноамериканской страны в последние годы (там нашли нефть) начала развиваться, курс гайанской валюты оставляет желать лучшего. Благополучие Гайаны сегодня зависти в основном от экспорта шести видов продукции — сахара, золота, глинозема, креветки, древесины, и риса.
Безусловно, есть и другие валюты, которые дешевле рубля. Это казахстанский тенге, чилийское песо, сербский динар и т.п.
Как правило, дешевизна этих валют не только к доллару, но и к рублю объясняется все теми же факторами – слабость экономики, зависимость от внешних "вливаний", нестабильность в обществе, гражданские и военные конфликты.
Однако есть и благополучные страны, валюты которых по номиналу дешевле рубля. К таким относится исландская крона. Исландия отказалась входить в Евросоюз, государство не перешло на единую европейскую валюту. Национальная валюта там является символов суверенитета республики, исландцы относятся очень бережно и уважительно к своей денежной единице.
Исландская экономика хоть и довольно стабильная и хорошо развитая, но не играет большой роли на мировом рынке, поскольку страна удалена от главных экономических центров и слишком слабо заселена. Этим и объяснится то, что национальная валюта страны не имеет большого веса на валютном рынке.
https://1prime.ru/Financial_market/20210207/832956853.html