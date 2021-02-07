МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Доллар – это не только национальная валюта США, хотя именно в этом значении мы его воспринимаем. Долларом называют валюту и в других странах — Сингапуре, Канаде, Новой Зеландии, Гонконге, Австралии. Всего таких стран около 20. Зачем "роняют" доллар. Мир на грани глобальных валютных войн

Конечно, доллар США, который называют в просторечии "бакс", "зелень" и даже "капуста" – самый знаменитый. Американский доллар — главная мировая резервная валюта, к которой по-прежнему привязана большая часть международных расчетов. Курс доллара США мы отслеживаем в обменниках, покупаем его для поездок за границу. Сегодня один доллар США можно купить за 75-76 российских рублей. "Другие" доллары существенно дешевле. За один рубль можно купить один или даже несколько долларов – ямайских, либерийских или гайанских.

ЯМАЙСКИЙ ДОЛЛАР

Ямайский доллар — это национальная валюта и деньги Ямайки с 1969 года. Пришел на смену ямайскому фунту, когда стране была предоставлена полная независимость, хотя она и осталась в составе Британского Содружества Наций.

Сегодня один ямайский доллар равен 0.006 доллара США. Другими словами, за 1 американский доллар можно купить 144 ямайских доллара.

Курс к рублю — 0.52. Это значит, что за одну российскую единицу можно купить почти два ямайских доллара.

Слабость ямайской валюты по отношению к деньгам других стран объясняют тем, что экономика Ямайки сильно зависит от услуг – они составляют до 70% от ВВП страны. У Ямайки очень высокий государственный долг и выплаты по процентам, сдерживающие рост экономики. Также высокий уровень преступности и бедности отражается на рейтинге ямайской валюты во всем мире. Сейчас даже сложно представить, что когда-то Ямайка была крупным производителем сахара. Теперь же она является чистым импортером этого продукта.

Интересно, что ямайский доллар использовался в качестве официальной валюты на Каймановых островах до введения там в 1972 году собственной валюты. Сегодня за 1 доллар Каймановых островов нужно выложить более 90 рублей. И это самый дорогой относительно рубля доллар.

ЛИБЕРИЙСКИЙ ДОЛЛАР

Несложно догадаться, что либерийский доллар — это национальные деньги Республики Либерия. Официальная валюта в стране была введена в 1944 году. Символом либерийского доллара является знак $, а для того чтобы отличить его от американского, впереди ставят латинскую букву L.

За один доллар США сегодня можно купить 170 либерийских долларов, а за 1 рубль 2.30 либерийских доллара. На какие валюты стоит делать ставку в 2021 году, кроме доллара

Такой низкий курс относительно доллар США объясняется тем, что Либерия — страна с низким уровнем доходов, которая сильно зависит от иностранной помощи и денежных переводов от диаспоры.

В начале 2000-х годов гражданская война и бесхозяйственность правительства разрушили большую часть экономики Либерии, особенно инфраструктуру в столице и вокруг нее.

ГАЙАНСКИЙ ДОЛЛАР

Гайанский доллар является расчетной единицей в Гайане с 29 января 1839 года. Для отличия от других долларовых деноминированных валют, обычно его обозначают как G $.

На данный момент доллар США равен 208 гайанским монетам, а один российский рубль можно обменять на почти три гайанских доллара.

Несмотря на то, что экономика этой маленькой южноамериканской страны в последние годы (там нашли нефть) начала развиваться, курс гайанской валюты оставляет желать лучшего. Благополучие Гайаны сегодня зависти в основном от экспорта шести видов продукции — сахара, золота, глинозема, креветки, древесины, и риса.

Безусловно, есть и другие валюты, которые дешевле рубля. Это казахстанский тенге, чилийское песо, сербский динар и т.п. Аналитик назвал валюты, которые выгоднее доллара и рубля

Как правило, дешевизна этих валют не только к доллару, но и к рублю объясняется все теми же факторами – слабость экономики, зависимость от внешних "вливаний", нестабильность в обществе, гражданские и военные конфликты.

Однако есть и благополучные страны, валюты которых по номиналу дешевле рубля. К таким относится исландская крона. Исландия отказалась входить в Евросоюз, государство не перешло на единую европейскую валюту. Национальная валюта там является символов суверенитета республики, исландцы относятся очень бережно и уважительно к своей денежной единице.

Исландская экономика хоть и довольно стабильная и хорошо развитая, но не играет большой роли на мировом рынке, поскольку страна удалена от главных экономических центров и слишком слабо заселена. Этим и объяснится то, что национальная валюта страны не имеет большого веса на валютном рынке.