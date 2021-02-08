ТОКИО, 8 фев — ПРАЙМ. Рекордный с августа 1990 года рост индекса Nikkei за день зарегистрирован в понедельник на Токийской фондовой бирже на оптимизме по поддержке экономики в США, сообщило агентство Киодо. Биржевые индексы США выросли на оптимизме по поддержке экономики

По его данным, ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, поднялся на 598,99 пункта, или 2,08%, по сравнению с пятницей до отметки 29378,18 пункта. Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, вырос на 32,54 пункта, или 1,72%, до 1923,49 пункта.

Телеканал NHK приводит слова источника на бирже, который пояснил, что среди инвесторов выросли надежды на скорое принятие в США дополнительных экономических мер. К тому же растут заявки на покупку в основном акций компаний с хорошими показателями в последнем квартале 2020 года.

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