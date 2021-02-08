МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром на оптимизме вокруг восстановления спроса на рынке, стоимость нефти Brent приближается к 60 долларам за баррель, свидетельствуют данные торгов. На бирже Токио отмечен рекордный за 30 лет скачок индекса Nikkei за день

По состоянию на 7.45 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,64%, до 59,94 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — на 1,07%, до 57,46 доллара за баррель.

Улучшение перспектив спроса на "черное золото" по мере развертывания вакцин от коронавируса по всему миру в понедельник подталкивает цены на нефть к новым максимумам. Все больше стран утверждают вакцины разных компаний для использования. Участники торгов надеются, что снижение темпов заболеваемости COVID и снятие карантинных ограничений вернут спрос на нефть на уровень до пандемии.

"Фундаментальная картина улучшения спроса и дисциплины на стороне предложения предполагает, что у рынка есть явный потенциал роста", — сказал агентству Блумберг старший стратег CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).

Говоря про предложение аналитик отмечает строгое исполнение странами ОПЕК+ договоренностей по сокращению добычи. С февраля стартовали договоренности ОПЕК+, согласно которым ряд стран согласился дополнительно сократить добычу суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.

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