МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Сайт и приложение криптовалютной биржи Binance восстановили работу после сбоя, вызванного ажиотажем на рынке биткоина, говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте биржи. Фондовые биржи США обновляют исторические рекорды

Ранее в понедельник пользователи Binance сообщали о сбоях в работе биржи, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах. Гендиректор и основатель Binance Чанпэн Чжао сообщал, что причиной сбоя стал большой трафик на фоне новости об инвестициях контролируемой Илоном Маском компании Tesla в размере 1,5 миллиарда долларов в биткоин.

"У большинства пользователей уже должен быть полный доступ к http://Binance.com в дополнение к мобильному приложению. Техническая команда проводит последние проверки", — говорится в сообщении.

"Сейчас система стабилизирована, хотя небольшой процент пользователей видит задержку в 1-2 секунды", — написал в своем микроблоге в Twitter гендиректор и основатель Binance Чанпэн Чжао.

Биржа также уведомила, что все операции по снятию средств были временно приостановлены.

Ранее в понедельник стоимость биткоина установила новый исторический максимум, превысив 44 тысячи долларов, после того, как Tesla сообщила об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов в эту криптовалюту.

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